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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Чернявская Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр
Мать ребёнка: Чернявская Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Мать ребёнка: Чернявская Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Чернявская Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Чернявская Надежда Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно