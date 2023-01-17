Жданова (Горшкова) Анисия Кирилловна
Место рождения
Дата рождения26.12.1898
Дата смерти07.04.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1898
Отец: Горшков Кирилл Павлович
Мать: Горшкова Мария Сазоновна
Рождение ребёнка
15.08.1920
Сын: Жданов Петр Ефимович
Отец ребёнка: Жданов Евфим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Провоторова Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Жданов Евфим Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.06.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жданов Евфим Афанасьевич
Рождение ребёнка
?.05.1933
Сын: Жданов Виктор
Отец ребёнка: Жданов Евфим Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1973