Жданова (Горшкова) Анисия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Горшкова) Анисия Кирилловна

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Место рождения

Семикино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

26.12.1898

Дата смерти

07.04.1973

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1898

Отец: Горшков Кирилл Павлович

Мать: Горшкова Мария Сазоновна

Семикино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.08.1920

Сын: Жданов Петр Ефимович

Отец ребёнка: Жданов Евфим Афанасьевич

Семикино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Провоторова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Жданов Евфим Афанасьевич

Семикино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жданов Евфим Афанасьевич

Семикино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.05.1933

Сын: Жданов Виктор

Отец ребёнка: Жданов Евфим Афанасьевич

Семикино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Евфим Афанасьевич

Смерть
07.04.1973
Семикино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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