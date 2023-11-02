Смарчкова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смарчкова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смарчков Владимир Егорович

Отец ребёнка: Смарчков Егор (Гоша) Ануфриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смарчкова) Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Смарчков Егор (Гоша) Ануфриевич

Смерть
Неизвестно

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