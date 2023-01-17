Сизов Егор Васильев
Место рождения
Дата рождения04.04.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1825
Отец: Сизов Василий Филиппов
Мать: Сизова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анна Егорова
Мать ребёнка: Сизова Пелагея Евсеевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Ефрасимья Егоровна
Мать ребёнка: Сизова Пелагея Евсеевна
Рождение ребёнка
14.12.1848
Сын: Сизов Даниил Егоров
Мать ребёнка: Сизова Пелагея Евсеевна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: Сизова Пелагея Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сизова Пелагея Евсеевна
Смерть
Неизвестно