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Сизов Егор Васильев

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

04.04.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1825

Отец: Сизов Василий Филиппов

Мать: Сизова Прасковья Иванова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анна Егорова

Мать ребёнка: Сизова Пелагея Евсеевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Ефрасимья Егоровна

Мать ребёнка: Сизова Пелагея Евсеевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.12.1848

Сын: Сизов Даниил Егоров

Мать ребёнка: Сизова Пелагея Евсеевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: Сизова Пелагея Евсеевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизова Пелагея Евсеевна

Смерть
Неизвестно
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