Сербат (Дадыка) Александра Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1987
Отец: Дадыка Виктор Иванович
Мать: Дадыка Раиса Серафимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.12.2007
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.06.2013
Сын: Сербат Олег Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности