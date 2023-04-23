Сербат (Дадыка) Александра Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сербат (Дадыка) Александра Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1987

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1987

Отец: Дадыка Виктор Иванович

Мать: Дадыка Раиса Серафимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.12.2007

Сын: Сербат Сергей Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.06.2013

Сын: Сербат Олег Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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