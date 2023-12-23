Звягинцев Василий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти16.02.1869
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1818
Отец: Звягинцев Емельян Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Звягинцева Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Звягинцева Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Звягинцев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Звягинцева Татьяна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1869
Запись в МК - от чахотки