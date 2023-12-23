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Звягинцев Василий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

16.02.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Звягинцев Емельян Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Звягинцева Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Звягинцева Татьяна Никифоровна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Звягинцев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Звягинцева Татьяна Никифоровна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звягинцева Татьяна Никифоровна

Смерть
16.02.1869
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Запись в МК - от чахотки
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