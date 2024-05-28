Кошева Нина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошева Нина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошев Глеб Алексеевич

Отец ребёнка: Кошев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хромцова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Кошев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошев Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Кошев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошев Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Кошев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Кошев Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
14.01.1962

Дочь: Морева Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Кошев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
07.10.1966

Дочь: Кошева Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Кошев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
01.06.1980

Сын: Кошев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Кошев Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно

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