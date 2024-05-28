Кошева Нина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кошев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хромцова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Кошев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кошев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошев Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Кошев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Кошев Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1962
Дочь: Морева Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Кошев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
07.10.1966
Дочь: Кошева Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Кошев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
01.06.1980
Отец ребёнка: Кошев Алексей Александрович
Смерть
Неизвестно