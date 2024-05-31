Нилантьев (Поляков, Милантьев) Федот
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1738 и 1740
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1738 и 1740
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1770 и 1772
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Полякова) Ирина
Мать ребёнка: Нилантьева/Милантьева/Полякова Матрена Ивановна
Смерть
1799
Борисово, Дмитровский, Московская область