Нилантьев (Поляков, Милантьев) Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нилантьев (Поляков, Милантьев) Федот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1738 и 1740

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1738 и 1740

Отец: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Иван

Мать: Полякова Марфа Никонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нилантьева/Милантьева/Полякова Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1770 и 1772

Сын: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Игнатий

Мать ребёнка: Нилантьева/Милантьева/Полякова Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Полякова) Ирина

Мать ребёнка: Нилантьева/Милантьева/Полякова Матрена Ивановна

Смерть
1799
Борисово, Дмитровский, Московская область

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