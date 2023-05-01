Цепов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепов Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1961

Дата смерти

27.04.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
17.01.1961

Отец: Цепов Петр

Мать: не указана

Смерть
27.04.1976
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