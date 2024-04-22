Кучина (Беликова) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучина (Беликова) Александра Григорьевна

Место рождения

Остро-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

28.04.1925

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1925

Отец: Коньков Григорий

Мать: не указана

Остро-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.01.1950

Дочь: Данилова Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Коньков Гаврил Григорьевич

Остро-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.08.?

Дочь: Точилина Нина Филипповна

Отец ребёнка: Кучин Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучин Виктор Филиппович

Отец ребёнка: Кучин Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коньков Гаврил Григорьевич

2-ой муж.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучин Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Неизвестно

1-ый муж, прожили в браке 3 месяца, умер от туберкулеза
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