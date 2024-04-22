Кучина (Беликова) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения28.04.1925
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1925
Отец: Коньков Григорий
Рождение ребёнка
19.01.1950
Дочь: Данилова Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Коньков Гаврил Григорьевич
Рождение ребёнка
15.08.?
Дочь: Точилина Нина Филипповна
Отец ребёнка: Кучин Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кучин Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
2-ой муж.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кучин Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестеров Неизвестно
1-ый муж, прожили в браке 3 месяца, умер от туберкулеза