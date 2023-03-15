Щёкотов Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1931
Дата смерти25.08.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1931
Отец: Щёкотов Тимофей Петрович
Мать: Щёкотова Анна Николаевна
Бракосочетание
02.02.1957
Жена: Щёкотова Нина Ивановна
Свадьба была в столовой на ул. Ленина, напротив универмага. Некоторые соседки бН пришли смотреть на свадьбу из окон универмага, потому что и так место не было - сколько у Васи родни, а со стороны бН ... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1957
Дочь: Чарушина Елена Васильевна
Мать ребёнка: Щёкотова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1962
Мать ребёнка: Щёкотова Нина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
директор автоколонны
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.08.1993
Причина смерти: рак кишечника