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Щёкотов Василий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1931

Дата смерти

25.08.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1931

Отец: Щёкотов Тимофей Петрович

Мать: Щёкотова Анна Николаевна

Бракосочетание
02.02.1957

Жена: Щёкотова Нина Ивановна

Киров, город Киров, Кировская область
Свадьба была в столовой на ул. Ленина, напротив универмага. Некоторые соседки бН пришли смотреть на свадьбу из окон универмага, потому что и так место не было - сколько у Васи родни, а со стороны бН ... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1957

Дочь: Чарушина Елена Васильевна

Мать ребёнка: Щёкотова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
28.09.1962

Сын: Щёкотов Олег Васильевич

Мать ребёнка: Щёкотова Нина Ивановна

Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
директор автоколонны
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
25.08.1993
Киров, город Киров, Кировская область
Причина смерти: рак кишечника
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