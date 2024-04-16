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Алексей Алексеев

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

06.02.1883 ст.

Дата смерти

15.01.1884 ст.

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
06.02.1883 ст.
Трехсвятительская церковь, с. Полуэктово (Волынщино), Хотебцовская волость, Рузский уезд
Рождение
06.02.1883 ст.

Отец: Алексей Титов

Мать: Александра Лаврентьева

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
15.01.1884 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от оспы
Похороны
16.01.1884 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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