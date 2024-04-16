Алексей Алексеев
Место рождения
Дата рождения06.02.1883 ст.
Дата смерти15.01.1884 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
06.02.1883 ст.
Трехсвятительская церковь, с. Полуэктово (Волынщино), Хотебцовская волость, Рузский уезд
Рождение
06.02.1883 ст.
Отец: Алексей Титов
Мать: Александра Лаврентьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.1884 ст.
Причина смерти: от оспы
Похороны
16.01.1884 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя