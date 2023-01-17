Якубовский Якуб Мухаремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовский Якуб Мухаремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Якубовский Мухарем (Михаил) Амуратович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Якубовский Мустафа Якубович

Мать ребёнка: Якубовская Айша

Рождение ребёнка
1925

Сын: Якубовский Сулейман Якубович

Мать ребёнка: Якубовская Айша

Минчаки, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полторжацкая Татьяна Якубовна

Мать ребёнка: Якубовская Айша

Минчаки, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубовская Галина Якубовна

Мать ребёнка: Якубовская Айша

Минчаки, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубовская Айша

Смерть
1943
Минчаки, Мядельский район, Минская область
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