Якубовский Якуб Мухаремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1943
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Якубовский Мухарем (Михаил) Амуратович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Якубовский Мустафа Якубович
Мать ребёнка: Якубовская Айша
Рождение ребёнка
1925
Сын: Якубовский Сулейман Якубович
Мать ребёнка: Якубовская Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полторжацкая Татьяна Якубовна
Мать ребёнка: Якубовская Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубовская Галина Якубовна
Мать ребёнка: Якубовская Айша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якубовская Айша
Смерть
1943