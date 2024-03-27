Зайнетдинов Мансур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнетдинов Мансур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Зайнетдинов Минафа

Мать: Зинатуллина (Ахметзянова) Халима

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайнетдинов Вазых

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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