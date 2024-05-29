Карпова (Анисимова) Антонина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпова (Анисимова) Антонина Филипповна

Карпова (Анисимова) Антонина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Около 1976

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Возраст рождения сына-19
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Карпов Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Карпов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: Карпов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Карпов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Карпов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Карпов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Карпов Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
08.06.1929

Сын: Карпов Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Карпов Сергей Иванович

Загоскино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Около 1976

Мы используем куки для улучшения работы сайта.