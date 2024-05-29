Карпова (Анисимова) Антонина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиОколо 1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Возраст рождения сына-19
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпов Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Зоя Сергеевна
Отец ребёнка: Карпов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Карпов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Геннадий Сергеевич
Отец ребёнка: Карпов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Карпов Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
08.06.1929
Отец ребёнка: Карпов Сергей Иванович
Загоскино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Около 1976