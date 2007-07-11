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Новиков Андрей Владимирович
Новиков Андрей Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.07.2007
Пол
Мужской
Отец
Новиков Владимир Николаевич
1975 г.р.
Мать
Новикова (Долгова) Оксана Петровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.2007
Отец:
Новиков Владимир Николаевич
Мать:
Новикова Оксана Петровна
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