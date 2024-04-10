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Басков Иван Михайлович

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Место рождения

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

02.09.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

1943 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскова (Панова) Мария Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.12.1943

Сын: Басков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Баскова (Панова) Мария Васильевна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Награда
01.04.1949
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Медаль "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг."
Рождение ребёнка
17.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баскова (Панова) Мария Васильевна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Награда
20.03.1970
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина"
Смерть
02.09.1976
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

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