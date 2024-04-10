Басков Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти02.09.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1943
Мать ребёнка: Баскова (Панова) Мария Васильевна
Награда
01.04.1949
Медаль "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг."
Рождение ребёнка
17.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баскова (Панова) Мария Васильевна
Награда
20.03.1970
Медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина"
Смерть
02.09.1976