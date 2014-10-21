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Кузнецов Илья Андреевич

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Место рождения

Ершов

Дата рождения

13.11.1980

Дата смерти

21.10.2014

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1980

Отец: Кузнецов Андрей Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Ершов
Рождение ребёнка
06.10.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.10.2014
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