Кузнецов Илья Андреевич
Место рожденияЕршов
Дата рождения13.11.1980
Дата смерти21.10.2014
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1980
Отец: Кузнецов Андрей Яковлевич
Мать: скрыто настройками приватности
Ершов
Рождение ребёнка
06.10.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.10.2014