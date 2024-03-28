Трушникова (Шилкина) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушникова (Шилкина) Ирина Викторовна

Место рождения

Петропавловск-Камчатский 50

Дата рождения

14.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1989

Отец: Шилкин Виктор Викторович

Мать: Шилкина Нина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трушников Денис Сергеевич

Рождение ребёнка
22.03.2013

Дочь: Трушникова Екатерина Денисовна

Отец ребёнка: Трушников Денис Сергеевич

Рождение ребёнка
11.02.2016

Сын: Трушников Александр Денисович

Отец ребёнка: Трушников Денис Сергеевич

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