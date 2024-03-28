Трушникова (Шилкина) Ирина Викторовна
Место рожденияПетропавловск-Камчатский 50
Дата рождения14.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1989
Отец: Шилкин Виктор Викторович
Мать: Шилкина Нина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.2013
Дочь: Трушникова Екатерина Денисовна
Отец ребёнка: Трушников Денис Сергеевич
Рождение ребёнка
11.02.2016
Сын: Трушников Александр Денисович
Отец ребёнка: Трушников Денис Сергеевич