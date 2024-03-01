Лизогубова (Панченко) Ксения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1915
Дочь: Ивченко Ефросиния Архиповна
Отец ребёнка: Лизогуб Архип Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гавенко Александра Архиповна
Отец ребёнка: Лизогуб Архип Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лизогуб Василий Архипович
Отец ребёнка: Лизогуб Архип Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лизогуб Евгений Архиповна
Отец ребёнка: Лизогуб Архип Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лизогуб Галина Архиповна
Отец ребёнка: Лизогуб Архип Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лизогуб Мария Архиповна
Отец ребёнка: Лизогуб Архип Денисович
Смерть
Неизвестно