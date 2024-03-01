Лизогубова (Панченко) Ксения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизогубова (Панченко) Ксения Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1915

Дочь: Ивченко Ефросиния Архиповна

Отец ребёнка: Лизогуб Архип Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гавенко Александра Архиповна

Отец ребёнка: Лизогуб Архип Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лизогуб Василий Архипович

Отец ребёнка: Лизогуб Архип Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лизогуб Евгений Архиповна

Отец ребёнка: Лизогуб Архип Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лизогуб Галина Архиповна

Отец ребёнка: Лизогуб Архип Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лизогуб Мария Архиповна

Отец ребёнка: Лизогуб Архип Денисович

Смерть
Неизвестно
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