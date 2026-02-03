Литошенко (Евсеева Елисеенко) Мария Дмитриевна 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Литошенко (Евсеева Елисеенко) Мария Дмитриевна

Автор
АЛ
Лапкина А.

женский, родилась 1835

умерла 26.09.1899

Отец
Евсеев Елисеенко Дмитрий ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Евсеева Елисеенко (Крассовская) Раиса ФедоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Литошенко Николай Абрамович1850 г.р.
Литошенко Василий Абрамович1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Евсеев Елисеенко Дмитрий Иванович

Мать: Евсеева Елисеенко (Крассовская) Раиса Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литошенко Дмитрий Абрамович

Отец ребёнка: Литошенко Абрам (Аврам) Иванович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Литошенко Николай Абрамович

Отец ребёнка: Литошенко Абрам (Аврам) Иванович

Старший сын

Рождение ребёнка
1853

Сын: Литошенко Василий Абрамович

Отец ребёнка: Литошенко Абрам (Аврам) Иванович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Литошенко Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Литошенко Абрам (Аврам) Иванович

Указано в автобиографии

Рождение ребёнка
08.08.1857

Дочь: Иконникова (Литошенко) Раиса Абрамовна

Отец ребёнка: Литошенко Абрам (Аврам) Иванович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Литошенко Зинаида Абрамовна

Отец ребёнка: Литошенко Абрам (Аврам) Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1871

Сын: Литошенко Пётр Абрамович

Отец ребёнка: Литошенко Абрам (Аврам) Иванович

Евсеев, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Смерть
26.09.1899

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