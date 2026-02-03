Литошенко (Евсеева Елисеенко) Мария Дмитриевна
женский, родилась 1835
умерла 26.09.1899
ОтецЕвсеев Елисеенко Дмитрий ИвановичНеизвестно г.р.
МатьЕвсеева Елисеенко (Крассовская) Раиса ФедоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Литошенко Николай Абрамович1850 г.р.
Литошенко Василий Абрамович1853 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литошенко Дмитрий Абрамович
Отец ребёнка: Литошенко Абрам (Аврам) Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Литошенко Николай Абрамович
Отец ребёнка: Литошенко Абрам (Аврам) Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Литошенко Василий Абрамович
Отец ребёнка: Литошенко Абрам (Аврам) Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Литошенко Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Литошенко Абрам (Аврам) Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1857
Дочь: Иконникова (Литошенко) Раиса Абрамовна
Отец ребёнка: Литошенко Абрам (Аврам) Иванович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Литошенко Зинаида Абрамовна
Отец ребёнка: Литошенко Абрам (Аврам) Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1871
Отец ребёнка: Литошенко Абрам (Аврам) Иванович
Евсеев, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
26.09.1899