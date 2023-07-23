Соловьёв Игорь Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Игорь Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

27.12.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Соловьёв Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1931

Сын: Соловьёв Вадим Игоревич

Мать ребёнка: Соловьёва Елена Николаевна

Чугуев, Харківська область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Соловьев Владимир Игоревич

Мать ребёнка: Соловьёва Елена Николаевна

Чугуев, Харківська область
Рождение ребёнка
13.05.1941

Дочь: Ащеулова Людмила Игоревна

Мать ребёнка: Соловьёва Елена Николаевна

Чугуев, Харківська область
Смерть
27.12.1968
Ахтырка, Сумська область
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