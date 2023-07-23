Соловьёв Игорь Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти27.12.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Соловьёв Алексей
Рождение ребёнка
22.08.1931
Мать ребёнка: Соловьёва Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Соловьев Владимир Игоревич
Мать ребёнка: Соловьёва Елена Николаевна
Рождение ребёнка
13.05.1941
Дочь: Ащеулова Людмила Игоревна
Мать ребёнка: Соловьёва Елена Николаевна
Смерть
27.12.1968
Ахтырка, Сумська область