Вологин Анатолий
Место рождения
Дата рождения08.11.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1929
Рождение ребёнка
01.02.1931
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
13.10.1936
Рождение ребёнка
1941
Смерть
Неизвестно