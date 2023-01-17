Вологин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологин Анатолий

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.11.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вологина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
01.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вологина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вологина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
13.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вологина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вологина Наталья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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