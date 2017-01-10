Сулацков Иван Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1931
Дочь: Новикова-Сулацкова Эльвира Ивановна
Мать ребёнка: Сулацкова-Никулина Ирина Петровна
Суровикино волгогра
Рождение ребёнка
08.09.1936
Дочь: Сулацкова-Шапошникова Галина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1942
Погиб в концлагере в плену