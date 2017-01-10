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Сулацков Иван Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1931

Дочь: Новикова-Сулацкова Эльвира Ивановна

Мать ребёнка: Сулацкова-Никулина Ирина Петровна

Суровикино волгогра
Рождение ребёнка
08.09.1936

Дочь: Сулацкова-Шапошникова Галина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1942
Погиб в концлагере в плену
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