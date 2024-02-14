Хусниева (Галимова) Мусавира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусниева (Галимова) Мусавира

Место рождения

д.Бик-Утеево Буинского района ТАССР

Дата рождения

1928

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Галимов Габдельвали Мухаметшинович

Мать: Галимова (Галимова) Махира Сафиулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусниев Хамит

Отец ребёнка: Хусниев Хаматхарис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусниев Хаматхарис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусниев Хаматхарис

Рождение ребёнка
1972

Сын: Хусниев Фазыл

Отец ребёнка: Хусниев Хаматхарис

Смерть
2014

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