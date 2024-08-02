Чернуха Владимир Анатольевич
Место рожденияМосква
Дата рождения28.07.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1961
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Силантьева Ольга Вадимовна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно