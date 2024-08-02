Чернуха Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернуха Владимир Анатольевич

Место рождения

Москва

Дата рождения

28.07.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1961

Отец: не указан

Мать: Чернуха Валентина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силантьева Ольга Вадимовна

Рождение ребёнка
10.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силантьева Ольга Вадимовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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