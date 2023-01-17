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Одинец Лидия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Одинец Евстафий (Астап) Абрамов

Отец ребёнка: Одинец Абрам

Рождение ребёнка
1765

Сын: Одинец Петр Абрамов

Отец ребёнка: Одинец Абрам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинец Абрам

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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