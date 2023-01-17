Одинец Лидия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Одинец Евстафий (Астап) Абрамов
Отец ребёнка: Одинец Абрам
Рождение ребёнка
1765
Сын: Одинец Петр Абрамов
Отец ребёнка: Одинец Абрам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Одинец Абрам
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно