Даутова Лариса Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даутова Лариса Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1974

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

Дети

1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1974

Отец: Коровин Анатолий

Мать: Коровина Любовь Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даутов Азамат Накипович

Рождение ребёнка
26.05.1992

Дочь: Ермакова Маргарита Азаматовна

Отец ребёнка: Даутов Азамат Накипович

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