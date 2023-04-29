Даутова Лариса Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1974
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1974
Отец: Коровин Анатолий
Мать: Коровина Любовь Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Даутов Азамат Накипович
Рождение ребёнка
26.05.1992
Дочь: Ермакова Маргарита Азаматовна
Отец ребёнка: Даутов Азамат Накипович