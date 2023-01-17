Ахундзянова Лира Махмудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахундзянова Лира Махмудовна

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Место рождения

Мраково, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.05.1939

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.08.1933

Муж: Хайретдинов Забир Хайдарович

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение
05.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Мраково, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1961

Дочь: Хайертдинова Лилия Забировна

Отец ребёнка: Хайретдинов Забир Хайдарович

Рождение ребёнка
14.09.1970

Дочь: Хайертдинова Гузель Забировна

Отец ребёнка: Хайретдинов Забир Хайдарович

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