Ахундзянова Лира Махмудовна
Место рождения
Дата рождения05.05.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.08.1933
Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение
05.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1961
Дочь: Хайертдинова Лилия Забировна
Отец ребёнка: Хайретдинов Забир Хайдарович
Рождение ребёнка
14.09.1970
Дочь: Хайертдинова Гузель Забировна
Отец ребёнка: Хайретдинов Забир Хайдарович