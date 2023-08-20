Рыбакова Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова Мария Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1980

Сын: Рыбаков Владимир Владиславович

Отец ребёнка: Рыбаков Владислав Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакова Ольга Владиславовна

Отец ребёнка: Рыбаков Владислав Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Роман Владиславович

Отец ребёнка: Рыбаков Владислав Валентинович

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