Рыбакова Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1980
Сын: Рыбаков Владимир Владиславович
Отец ребёнка: Рыбаков Владислав Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова Ольга Владиславовна
Отец ребёнка: Рыбаков Владислав Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбаков Роман Владиславович
Отец ребёнка: Рыбаков Владислав Валентинович