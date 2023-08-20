(Спиридонова) Римма Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Спиридонова) Римма Григорьевна

(Спиридонова) Римма Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Спиридонов Григорий

Мать: Екатерина Алексеевна

Смерть
2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close