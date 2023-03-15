Танюхин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1951
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Танюхина (Танюхина) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Танюхин Сергей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно