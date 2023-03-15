Танюхин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танюхин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Танюхина (Танюхина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танюхин Сергей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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