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Гилимов Закария Гилимович

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Место рождения

Нижнеяркеево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.02.1932

Дата смерти

14.12.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеяркеево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1958 по 2000
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.12.2000
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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