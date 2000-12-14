Гилимов Закария Гилимович
Место рождения
Дата рождения26.02.1932
Дата смерти14.12.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1958 по 2000
Смерть
14.12.2000