Горбачёва Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения29.12.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1881 ст.
Бракосочетание
11.11.1901 ст.
Рождение ребёнка
12.09.1902 ст.
Дочь: Бочарова Любовь Петровна
Отец ребёнка: Горбачёв Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Горбачёва Зоя Петровна
Рождение ребёнка
11.06.1905 ст.
Отец ребёнка: Горбачёв Пётр Михайлович
Смерть
Неизвестно