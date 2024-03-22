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Горбачёва Анна Григорьевна

Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

29.12.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1881 ст.

Отец: Шевелев Григорий Прохорович

Мать: Шевелева Александра Петровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
11.11.1901 ст.

Муж: Горбачёв Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
12.09.1902 ст.

Дочь: Бочарова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Горбачёв Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Горбачёва Зоя Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.06.1905 ст.

Сын: Горбачёв Петр Петрович

Отец ребёнка: Горбачёв Пётр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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