Зернова Александра Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Прокофий Петров Резепов
Мать: Дарья Васильева Резепова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зернов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
1867
Сын: Зернов Михаил Петров
Отец ребёнка: Зернов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
1868
Сын: Зернов Петр Петров
Отец ребёнка: Зернов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Зернов Федор Петров
Отец ребёнка: Зернов Петр Михайлов
Смерть
Неизвестно