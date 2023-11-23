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Зернова Александра Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Прокофий Петров Резепов

Мать: Дарья Васильева Резепова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зернов Петр Михайлов

Рождение ребёнка
1867

Сын: Зернов Михаил Петров

Отец ребёнка: Зернов Петр Михайлов

Рождение ребёнка
1868

Сын: Зернов Петр Петров

Отец ребёнка: Зернов Петр Михайлов

Рождение ребёнка
1870

Сын: Зернов Федор Петров

Отец ребёнка: Зернов Петр Михайлов

Смерть
Неизвестно

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