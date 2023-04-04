Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1856
Муж: Шаховской Иван
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шаховской Николай Иванович
Отец ребёнка: Шаховской Иван
Рождение ребёнка
18.09.1861
Сын: Шаховской Дмитрий
Отец ребёнка: Шаховской Иван
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1862
Сын: Шаховской Георгий Иванович
Отец ребёнка: Шаховской Иван
Рождение ребёнка
1865
Сын: Шаховской Сергей Иванович
Отец ребёнка: Шаховской Иван
Смерть
Неизвестно