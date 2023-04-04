Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
1856

Муж: Шаховской Иван

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1857

Сын: Шаховской Николай Иванович

Отец ребёнка: Шаховской Иван

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
18.09.1861

Сын: Шаховской Дмитрий

Отец ребёнка: Шаховской Иван

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Шаховской Георгий Иванович

Отец ребёнка: Шаховской Иван

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1865

Сын: Шаховской Сергей Иванович

Отец ребёнка: Шаховской Иван

Киев, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно
Киев, Украинская ССР

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