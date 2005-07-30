Чечулина Анастасия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧечулина Анастасия Романовна

Чечулина Анастасия Романовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1913

Дата смерти

30.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1913

Отец: Чечулин Роман

Мать: Чечулина Екатерина

Рождение ребёнка
09.11.1933

Сын: Колупаев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Колупаев Алексей

Рождение ребёнка
20.07.1938

Дочь: Антонова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Никулин Владимир Демидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Алексей

Смерть
30.07.2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close