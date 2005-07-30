Чечулина Анастасия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1913
Дата смерти30.07.2005
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1913
Отец: Чечулин Роман
Мать: Чечулина Екатерина
Рождение ребёнка
09.11.1933
Сын: Колупаев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Колупаев Алексей
Рождение ребёнка
20.07.1938
Дочь: Антонова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Никулин Владимир Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колупаев Алексей
Смерть
30.07.2005