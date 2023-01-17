Уткина Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти19.03.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Уткин Василий Александрович
Отец ребёнка: Уткин Александр Петрович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Уткин Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уткин Михаил
Отец ребёнка: Уткин Александр Петрович
Смерть
19.03.1887