Уткина Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

19.03.1887

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Уткин Василий Александрович

Отец ребёнка: Уткин Александр Петрович

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Уткин Александр Петрович

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Михаил

Отец ребёнка: Уткин Александр Петрович

Смерть
19.03.1887
Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
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