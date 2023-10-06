Назаренко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаренко Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Назаренко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назаренко Александра Михайловна
Мать ребёнка: Назаренко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаренко Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Назаренко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаренко Харлам Михайлович
Мать ребёнка: Назаренко Наталья
Рождение ребёнка
15.09.1912
Дочь: Хриденко (Назаренко) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Назаренко Наталья
Смерть
Неизвестно