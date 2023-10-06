Назаренко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Назаренко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назаренко Александра Михайловна

Мать ребёнка: Назаренко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Назаренко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Харлам Михайлович

Мать ребёнка: Назаренко Наталья

Рождение ребёнка
15.09.1912

Дочь: Хриденко (Назаренко) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Назаренко Наталья

Смерть
Неизвестно

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