Арапкин Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арапкин Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Арапкин Николай Иванович

Мать: не указана

Смерть
2000
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