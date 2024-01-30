Алифанов Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алифанов Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1891 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Алифанова (Обезьянинова) Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алифанова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алифанова Валентина

Смерть
Неизвестно

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