Титкова Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титкова Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Титков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перепелко Вера Николаевна

Отец ребёнка: Титков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Титков Николай Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
08.08.1953

Дочь: Сычева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Титков Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно

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