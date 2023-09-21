Титкова Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Титков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перепелко Вера Николаевна
Отец ребёнка: Титков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Титков Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1953
Дочь: Сычева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Титков Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно