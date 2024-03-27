Хабибулла Ильметов
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Ильмет Алметов №12-41
Мать: Хамида Митриева
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1830
Сын: Нигматулла Хабибуллин Рекрут С 1854
Мать ребёнка: Назыра Курбаналиева
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Назыра Курбаналиева
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назыра Курбаналиева
Смерть
Неизвестно