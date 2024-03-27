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Хабибулла Ильметов

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Ильмет Алметов №12-41

Мать: Хамида Митриева

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1830

Сын: Нигматулла Хабибуллин Рекрут С 1854

Мать ребёнка: Назыра Курбаналиева

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1832

Сын: Рахматулла Хабибуллин

Мать ребёнка: Назыра Курбаналиева

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назыра Курбаналиева

Смерть
Неизвестно
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