Гребенников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенников Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенников Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенникова Елена (Алена)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенников Егор (Георгий) Иванович

Мать ребёнка: Гребенникова Елена (Алена)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Гребенникова Елена (Алена)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенников Семен Иванович

Мать ребёнка: Гребенникова Елена (Алена)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старушкина (Гребенникова) Дуся Ивановна

Мать ребёнка: Гребенникова Елена (Алена)

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Гребенникова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Гребенникова Елена (Алена)

Рождение ребёнка
03.01.1915

Сын: Гребенников Яков Иванович

Мать ребёнка: Гребенникова Елена (Алена)

Смерть
Неизвестно

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