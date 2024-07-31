Лаптева Степанида Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Степанида Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1848 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Егор Макарович

Рождение ребёнка
02.01.1871

Дочь: (Лаптева) Мелания Егоровна

Отец ребёнка: Лаптев Егор Макарович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.02.1876

Дочь: Лаптева Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Лаптев Егор Макарович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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