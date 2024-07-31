Лаптева Степанида Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1871
Дочь: (Лаптева) Мелания Егоровна
Отец ребёнка: Лаптев Егор Макарович
Рождение ребёнка
16.02.1876
Дочь: Лаптева Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Лаптев Егор Макарович
Смерть
Неизвестно