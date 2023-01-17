Соловьёва Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьёва Анна

Соловьёва Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1840

Сын: Огороднов Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Соловьёв Гаврила Петрович

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Гаврила Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close