Варвара Никитична
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти08.01.1902
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Никита Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1872
Рождение ребёнка
17.11.1875
Сын: Стефан Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Кондратьевич-Кодратович
Рождение ребёнка
06.05.1879
Сын: Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Кондратьевич-Кодратович
Рождение ребёнка
01.09.1881
Сын: Иосиф Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Кондратьевич-Кодратович
Рождение ребёнка
03.11.1887
Дочь: Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Кондратьевич-Кодратович
Смерть
08.01.1902