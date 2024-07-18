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Варвара Никитична

Место рождения

Акмурзина, Цивильская волость, Цивильский уезд

Дата рождения

1850

Дата смерти

08.01.1902

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Никита Васильевич

Мать: не указана

Акмурзина, Цивильская волость, Цивильский уезд
Бракосочетание
09.06.1872

Муж: Алексей Кондратьевич-Кодратович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
17.11.1875

Сын: Стефан Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Кондратьевич-Кодратович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
06.05.1879

Сын: Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Кондратьевич-Кодратович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1881

Сын: Иосиф Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Кондратьевич-Кодратович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
03.11.1887

Дочь: Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Кондратьевич-Кодратович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
08.01.1902

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