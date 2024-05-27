Стафеев Николай Симеонов/ Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Стафеева) Ирина Николаева
Мать ребёнка: (Стафеева) Екатерина Стефанова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Стафеева) Евдокия Николаева
Мать ребёнка: (Стафеева) Екатерина Стефанова
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: (Стафеева) Екатерина Стефанова
Смерть
Неизвестно