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Стафеев Николай Симеонов/ Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Стафеев Симеон Симеон/ Семен Васильев

Мать: (Стафеева) Настасья Настасья/ Анастасия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Стафеева) Екатерина Стефанова

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Стафеева) Ирина Николаева

Мать ребёнка: (Стафеева) Екатерина Стефанова

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Стафеева) Евдокия Николаева

Мать ребёнка: (Стафеева) Екатерина Стефанова

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Стафеев Флор Николаев

Мать ребёнка: (Стафеева) Екатерина Стефанова

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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