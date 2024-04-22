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Мораст Яков Яковлевич

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Место рождения

Плодородное

Дата рождения

26.12.1899

Дата смерти

23.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1899

Отец: Мораст Яков Данилович

Мать: Мораст Фредерика

Рождение ребёнка
1927

Сын: Мораст Леонид Яковлевич

Мать ребёнка: Мораст Паулина (Полина) Генриховна (Андреевна)

Рождение ребёнка
23.02.1932

Дочь: Горте Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Мораст Паулина (Полина) Генриховна (Андреевна)

в документах место рождения указано Запорожская обл. Б. Токмакский р-он с. Неймонталь (ныне Переможное).
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Алла Яковлевна

Мать ребёнка: Мораст Паулина (Полина) Генриховна (Андреевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мораст Паулина (Полина) Генриховна (Андреевна)

Смерть
23.11.1937
Днепр, Дніпропетровська область
(бывш г. Днепропетровск). Причина смерти расстрел
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