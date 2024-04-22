Мораст Яков Яковлевич
Место рождения
Дата рождения26.12.1899
Дата смерти23.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1899
Отец: Мораст Яков Данилович
Мать: Мораст Фредерика
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Мораст Паулина (Полина) Генриховна (Андреевна)
Рождение ребёнка
23.02.1932
Дочь: Горте Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Мораст Паулина (Полина) Генриховна (Андреевна)
в документах место рождения указано Запорожская обл. Б. Токмакский р-он с. Неймонталь (ныне Переможное).
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Алла Яковлевна
Мать ребёнка: Мораст Паулина (Полина) Генриховна (Андреевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1937
Днепр, Дніпропетровська область
(бывш г. Днепропетровск). Причина смерти расстрел