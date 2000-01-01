Рязанов Никита Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти16.04.1961
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Рязанов Степан Лукьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1927
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1928
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1932
Дочь: Рязанова Евдокия Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1936
Дочь: Рязанова Анна Никитична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.04.1961