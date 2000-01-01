Рязанов Никита Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанов Никита Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

16.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Рязанов Степан Лукьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1927

Сын: Рязанов Семен Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1928

Сын: Рязанов Андрей Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1932

Дочь: Рязанова Евдокия Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1936

Дочь: Рязанова Анна Никитична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
16.04.1961
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